Daaden

Beim Brand im Wochenendhausgebiet in Daaden hat es ein Todesopfer gegeben. Das erfuhr die Rhein-Zeitung. Wenige bis keine Informationen gibt es aktuell von der Polizei bzw. Kripo. Auf Mitteilungen am Montag wird verwiesen. Angeblich soll sich auch noch eine weitere Person in dem Gebäude befunden haben, die sich retten konnte. Das ist aber nicht bestätigt.