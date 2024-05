Plus Kreis Altenkirchen

Unwetterfolgen: AK-Kreis kommt glimpflich davon

i Symbolbild Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild/dpa

Die Folgen von starkem Regen und stürmischen Wind hielt die Feuerwehr am Dienstag in Teilen des AK-Lands auf Trab. Aufgrund des Unwetters liefen Keller voll und stürzten Bäume um. Auch Gullieckel wurden von den plötzlichen Wassermassen hochgedrückt. Alles in allem war die Lage aber vergleichweise entspannt.