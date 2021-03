Unterwegs auf der Datenautobahn: Kreis Altenkirchen drückt beim Breitbandausbau weiter aufs Tempo

„Der Breitbandausbau bedeutet eine enorme Attraktivitätssteigerung für unsere Region. So können wir im Westerwald und Siegerland Arbeitsplätze der Zukunft bereithalten.“ Diese Einschätzung von Landrat Peter Enders beinhaltet ebenso viel Hoffnung wie Erwartung. Denn eines wurde bei einem digitalen Pressetermin gestern Nachmittag besonders deutlich: Was die Förderung von flächendeckend schnellem Internet anbelangt, hat der Kreis, mit viel Unterstützung aus Berlin und Mainz, deutliche Fortschritte gemacht. Darauf will man sich aber nicht ausruhen und drückt entsprechend weiter aufs Tempo.