Kreis Altenkirchen

Unterstützung im Kreis Altenkirchen geht weiter: Bundeswehr schickt Hilfe „von oben“

„Wachwechsel“ in Altenkirchen: Seit Ende Oktober 2020 waren vier Soldaten und eine Soldatin des Artillerielehrbataillons 345 aus Idar-Oberstein beim Kreisgesundheitsamt in Altenkirchen eingesetzt. Sie wurden in der vergangenen Woche durch fünf Soldaten des Fallschirmjägerregiments 26 aus Zweibrücken abgelöst, die nun das Team des Gesundheitsamtes bei der Kontaktermittlung und -nachverfolgung zur Eindämmung der Corona-Pandemie unterstützen. Dies geht aus einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus hervor.