Unterstützung für Wochenstube des Großen Mausohrs: Dachsanierung macht Familie Fledermaus froh

Die Bestände sind überwiegend rückläufig, und es kommt insbesondere dann zu Schwierigkeiten, wenn es um das Zusammenleben von Mensch und Tier geht. Denn auf Dachböden fühlen sich die Fledermäuse besonders wohl. Und während sie sich dort aufhalten, produzieren sie auch Kot – sehr zum Missfallen der Menschen. Genau dieses Problem gab es auch in einem Wohnhaus in Elkenroth, in dem eine Wochenstube des Großen Mausohrs festgestellt wurde.

Um diese Wochenstube zu sichern, hat die SGD Nord auf Antrag der Ortsgruppe Daaden des Naturschutzbundes (Nabu) 31.000 Euro für die fledermausgerechte Sanierung eines Dachbodens zur Verfügung gestellt. Fledermausgerecht bedeutet, dass der Dachboden nicht einfach abgedichtet wird, sondern die Arbeiten so ausgeführt werden, dass das Quartier für die Tiere erhalten bleiben kann. Deshalb wurden die Arbeiten mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Kreis sowie den Naturschutzexperten Karl Kugelschafter und Dr. Andreas Kiefer abgestimmt. Voraussichtlich im Februar werden sie abgeschlossen sein, schreibt die SGD Nord in ihrer Pressemitteilung.

Von den laufenden Sanierungsarbeiten hat sich SGD-Nord-Präsident Wolfgang Treis nun selbst ein Bild gemacht: „Im nördlichen Rheinland-Pfalz gibt es die größten Mausohr-Wochenstuben in Deutschland, und wir stehen in der Verantwortung, diese Art zu erhalten. Nicht umsonst genießt das Große Mausohr auch nach EU-Recht einen sehr hohen Schutz.

Hier in Elkenroth konnten wir durch unsere Förderung dafür sorgen, dass die Wochenstube erhalten bleibt und zudem der Hauseigentümer und die Bewohnerinnen und Bewohner keine weiteren Nachteile haben.“ Treis bedankte sich bei Sigrid Schmidt-Fasel von der Nabu-Ortsgruppe Daaden, Hauseigentümer Marcel Palzer und auch den Mietern der oberen Wohnung des betroffenen Wohnhauses, die ihr Zuhause wegen der Sanierung sogar für einige Tage verlassen mussten.

Die SGD Nord hat als Obere Naturschutzbehörde in den vergangenen Jahren viele Mausohr-Wochenstuben saniert – an Rhein, Mosel und Ahr, in der Eifel und im Hunsrück. Ziel der Arbeiten sei es, alle wichtigen Wochenstuben des Großen Mausohres so zu sichern, dass die Bevölkerung diesen weiterhin wohlwollend gegenübersteht und in den Ortschaften mit Stolz von der „eigenen“ Wochenstube gesprochen werden kann.