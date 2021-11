Hamm

Unterstützung für Verein aus Dernau: Skiclub Hamm spendet für Freunde an der Ahr

Der Skiclub Hamm/Sieg steht seit Jahrzehnten in freundschaftlicher Verbindung zum Skiclub in Dernau an der Ahr. Angesichts der Hochwasser-Katastrophe im Juli haben die Hammer Wintersportler jetzt eine Spende in Höhe von 2000 Euro überreicht.