Was die RZ bereits am Montag verkündete, ist nun auch ganz offiziell: Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord hat in Abstimmung mit dem Umwelt- und Klimaschutzministerium bestätigt, dass die einstweilige Schutzstellung des Nauberg als Naturschutzgebiet eingeleitet wird. Die Unterschutzstellung erfolge aufgrund der besonderen naturschutzfachlichen und wissenschaftlichen Bedeutung des Naubergs, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.