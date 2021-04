Ob familiäre Zwistigkeiten, Suchtprobleme oder der Irrglaube, für eine Übergangszeit bei Freunden unterkommen zu können: Die Gründe, warum Menschen auch in der Region Altenkirchen plötzlich und unerwartet ohne ein Dach über dem Kopf dastehen, sind vielfältig. Ihnen will der Caritasverband Altenkirchen künftig durch die Einrichtung einer Notschlafstelle im Caritashaus an der Rathausstraße in der Kreisstadt weiterhelfen.