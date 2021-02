Sebastian Fischer bezeichnet sich selbst als einen Tierfreund. Als er in einem Zeitungsbericht gelesen hat, dass der Tierpark in Niederfischbach Unterstützung gebrauchen kann, zögerte der Unternehmer aus Kreuztal-Ferndorf deshalb auch nicht lange. Er organisierte eine Fuhre an Heu und Stroh, die er der Einrichtung als Spende zur Verfügung stellte.