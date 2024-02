Altenkirchen

Unternehmen im Kreis Altenkirchen aufgepasst: Förderung durch Leader möglich

Unternehmen aus dem Landkreis Altenkirchen können unter bestimmten Voraussetzungen eine Förderung im Rahmen des Leaderprogramms erhalten. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Altenkirchen bietet in Kooperation mit dem Leadermanagement der Region Westerwald-Sieg am Donnerstag, 29. Februar 2024, um 16.30 Uhr ein etwa halbstündiges Onlineseminar an. Interessierte Unternehmen können sich bis zum 28. Februar 2024 per E-Mail anmelden.