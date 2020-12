Universität Siegen: Bahnbrechende Forschung zum Bau von leistungsfähigen Quantencomputern

Siegen

Auch wenn Rechner heute schon Außergewöhnliches leisten können – ein kurzer Blick auf die vielen Funktionen des eigenen Smartphones reicht – stoßen selbst sogenannte Supercomputer früher oder später an ihre Grenzen. Das gilt vor allem bei hochkomplexen Problemstellungen. Stichworte sind Künstliche Intelligenz, Verkehrsführung oder auch die Entwicklung besserer Medikamente mit Hilfe der Simulation molekularer Strukturen. Abhilfe sollen Quantencomputer schaffen, die aufgrund ihrer Komplexität aber bislang vor allem in Laboren oder Rechenzentren zu finden sind. Auch an der Universität Siegen wird an der Technologie der Zukunft geforscht – und das mit besonderem Erfolg. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat beim Quantum Futur Award zum dritten Mal junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen für herausragende Abschlussarbeiten ausgezeichnet. Der mit 4000 Euro dotierte zweite Platz in der Kategorie Dissertationen ging an Dr. Christian Piltz, der seine Doktorarbeit bei Prof. Dr. Christof Wunderlich am Lehrstuhl für Experimentelle Quantenoptik der Universität Siegen geschrieben hat.