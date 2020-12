Siegen

Mit einer Auftaktveranstaltung an der Universität Siegen ist der erste Durchgang von Lehrkräfte plus Siegen offiziell an den Start gegangen. Das Programm richtet sich in erster Linie an Flüchtlinge, die über einen Universitätsabschluss verfügen und in ihren Herkunftsländern bereits als Lehrer gearbeitet haben. 29 Teilnehmer aus der Türkei, Syrien, dem Iran und Albanien werden während des einjährigen Qualifizierungsprogramms an der Universität Siegen für eine Tätigkeit als Lehrer in Nordrhein-Westfalen geschult.