Siegen

Der Siegener Bezirksverein des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) hat die besten Ingenieurabsolventen der Universität Siegen im Rahmen einer digitalen Verleihung mit dem VDI-Förderpreis ausgezeichnet, der jeweils mit 1000 Euro dotiert ist. Der scheidende Vorsitzende des VDI Siegener Bezirksvereins, Axel Müller, bedauerte in seinem Grußwort sehr, dass in diesem besonderen Jahr bereits eine Vielzahl an Veranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind, nicht zuletzt die für November geplante Jubiläumsfeier zum 150-jährigen Bestehen des Siegener Bezirksvereins.