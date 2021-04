Eine Karte, viele Funktionen: Die Universität Siegen hat zum Sommersemester 2021 die „USiCard“ eingeführt. Ein Großteil der Studierenden hat den elektronischen Ausweis bereits per Post erhalten. Die neue Studierenden-Karte vereint künftig das Semesterticket und den Studierendenausweis, welcher bisher jedes Semester nach der Rückmeldung in Papierform versendet wurde. Die USiCard bietet Studierenden zudem die Möglichkeit, sie in der Universitätsbibliothek als Bibliotheksausweis zu nutzen.