Kreis Altenkirchen

Ein Präsent und einen Wegweiser durch die Kommunalpolitik aus den Händen von Landrat Peter Enders: Wer kann so etwas zum 30. Geburtstag schon in Empfang nehmen? Des Rätsels Lösung: Julia Wolter aus Betzdorf, die am Montag nicht nur einen runden Geburtstag feierte, sondern am selben Tag auch noch als neues Mitglied des Kreistages verpflichtet wurde.