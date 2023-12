Ob Messer, Macheten, Gewehre oder Pistolen: Den Anblick von Waffen aller Art sind die Mitarbeiter der Kreisverwaltung als zuständiger Behörde gewohnt, die in ihrer beruflichen Tätigkeit regelmäßig Waffen in Gewahrsam nehmen. Was die Polizei aber jetzt im Kreishaus abgab, ist laut Pressemitteilung (bislang) einmalig: die Abschussvorrichtung einer Milan-Panzerabwehrrakete.