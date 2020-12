„Unerwartete“ 11,4 Millionen Euro: Kreis Altenkirchen kann beim Haushalt etwas durchatmen

Kreis Altenkirchen

Haushaltsplanungen im Kreis Altenkirchen sind schon geraume Zeit von der Vergnügungssteuerpflicht befreit. Und doch hat sich der Etat des laufenden Jahres – und daran geknüpft auch der Entwurf für 2021 – so entwickelt, dass ein paar Sonnenstrahlen die Tristesse aufhellen. Das geht aus dem Finanzbericht 2020 und den Eckdaten für die Haushaltsplanung für das kommende Jahr hervor, die den Mitgliedern des Kreisausschusses vorgestellt wurden. Doch das Durchatmen ist nicht nur auf die Finanzsituation beschränkt. Auch zeitlich bringt sich der Kreis mit der Verabschiedung des kommenden Etats nicht in Zugzwang, verschafft sich etwas Luft. Wie Landrat Peter Enders in der Sitzung informierte, hat sich im Gespräch mit allen Fraktionen herauskristallisiert, dass man das Zahlenwerk erst im kommenden Jahr im Kreistag verabschieden wird, voraussichtlich in einer Sitzung Anfang Februar.