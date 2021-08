„...und Action!“: Junges Filmteam dreht für Ferienprojekt an Schauplätzen im AK-Land

Die Kameras laufen, das Mikrofon ist startklar und die Filmklappe schnappt zu. In der Küche eines Hauses in Berzhausen wird gerade eine Szene für den Film „Gesucht“ gedreht. Schauspieler, Kameraleute und Tontechniker sind allesamt junge Leute zwischen 15 und 19 Jahren aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld. Vor einem Jahr hatten sie schon einmal in den Sommerferien ein Filmprojekt gestartet. Dadurch motiviert, soll nun alles viel größer und noch professioneller werden. Und dazu haben sich die jungen Leute rund um die Initiatoren Max Haubrich, Jana Brosch und Jugendpflegerin Martina Morenzin ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: