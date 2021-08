Die in René Neulands Spielwarengeschäft Nagodis integrierte neue Daadener Postfiliale in der Mittelstraße 19-23 feierte gestern Eröffnung. Neuland und seine Frau Susanne werden also künftig nicht mehr nur mit Spielsachen und Modelleisenbahnen, sondern auch mit Lottoscheinen, Briefen und Paketen täglichen Umgang haben.