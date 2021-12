Das Neubaugebiet Jungental ist ein Streitthema in Daaden. Der Bebauungsplan wurde förmlich aufgestellt, der Aufstellungsbeschluss erfolgte im Jahr 2017 einstimmig durch den Rat. Nach einer erneuten Offenlage und Abwägung durch den Rat soll bald der Satzungsbeschluss erfolgen. Die FWG-Fraktion des Stadtrates und Anlieger der Straße Jungental sehen jedoch vor allem ein Problem in der schmalen Zuwegung. Die Fraktionssprecher der CDU, FDP und SPD wollen die Anschuldigungen so nicht stehen lassen.