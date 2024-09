Plus Kreis Altenkirchen Umstrittene Beigeordnetenwahl im Kreis Altenkirchen: Warum die CDU Bätzing-Lichtenthäler angreift i Michael Wäschenbach. Archiv Foto: Marcelo Peerenboom​ Die umstrittene Beigeordnetenwahl im Kreistag in der vergangenen Woche zieht politisch immer weitere Kreise. Jetzt meldet sich der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach zu Wort und attackiert mit scharfen Worten Sabine Bätzung-Lichtenthäler, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Mainzer Landtag. Lesezeit: 2 Minuten

„Die letzte Kreistagssitzung in Altenkirchen war ein Wendepunkt des demokratischen Miteinanders. Was die SPD-Fraktion mit der designierten Landesvorsitzenden Frau Bätzing-Lichtenthäler und die durch die Kommunalwahl verkleinerte Fraktion der Grünen dort vorgeführt haben, ist neu und wohl einmalig in Rheinland-Pfalz, wenn nicht sogar in Deutschland. Es ist schlicht weg ein Skandal“, ...