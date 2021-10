Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat in Herdorf den einen oder anderen Bürger, der in der Nähe der Heller wohnt, nachdenklich gestimmt. Mit Blick auf das Baugebiet „Mühlenwiese“ ist besonders Benno Peter Dollischek voll der Sorge. Er wohnt an der Hellerstraße – und auf der anderen Seite des Flusses liegt das Neubaugebiet.