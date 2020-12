Ultra-Tiefkühlung für Impfdosen: Firma von der Sieg hilft im Kampf gegen Corona

Euteneuen

Kirchen-Euteneuen. Endlich ist der Impfstoff gegen Corona da. Und weil er auch in Deutschland hergestellt wird, ist der Transport zu den Menschen in Europa nicht schwierig – auch wenn die Medizin bei Tiefsttemperaturen um die 70 Grad minus aufbewahrt werden muss. Dies ist mit klassischen Styroporboxen auf kürzeren Strecken noch zu schaffen. Doch soll der Impfstoff auch Menschen in Südafrika, Chile oder Indonesien helfen, reichen diese Boxen nicht. Als einziges Unternehmen in Europa und als eines von wenigen weltweit kommt hier eine Firma ins Spiel, die ihrem Standort, dem Weiler Euteneuen bei Kirchen, durch ein besonderes Produkt zu internationaler Bedeutung verhilft. „Cryo“ ist griechisch und bedeutet „kalt“ – die Cryotherm GmbH arbeitet seit mehr als 55 Jahren mit Helium und erzielt Tiefsttemperaturen von bis zu minus 269 Grad Celsius. Die blauen brusthohen Tonnen namens Biosafe 420, die jetzt in den Hallen an der B 62 mit Hochdruck hergestellt werden, könnten bald schon von entscheidender Bedeutung sein, wenn es um die Rettung von Menschenleben weltweit geht.