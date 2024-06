Plus Altenkirchen Ulrich Tukur und Band live in Altenkirchen: Gäste feiern „Europas schönste Tanzkapelle“ Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys: Vier Herren in schwarzen Anzügen und im besten Alter begeisterten in Altenkirchen. Fotos: Nadja Hoffmann-Heidrich Foto: nh Als Tatort-Kommissar Felix Murot geht der Schauspieler Ulrich Tukur gerne ungewohnte, bisweilen experimentelle Wege. Auch als Musiker verlässt der 66-Jährige den Mainstream und sorgt mit seinen drei Kollegen von den Rhythmus Boys für eine unkonventionelle Wiederbelebung des fiebrigen Jazz-Zeitalters der 1920- bis 1940er-Jahre. Lesezeit: 2 Minuten

Gemeinsam versetzten die vier Herren in schwarzen Anzügen und mit grau melierten Schläfen das Publikum im Kultursalon des Hauses Felsenkeller in der Glockenspitze in Altenkirchen am Freitagabend regelrecht in Ekstase. Die Art und Weise, wie Ulrich Tukur (Klavier, Akkordeon, Gesang) und die Rhythmus Boys (Kalle Mews, Schlagzeug und Gesang), Ulrich Mayer, ...