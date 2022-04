Ohne Clowns geht auch im modernen Zirkus (fast) nichts. So auch im „Moskauer Cirkus“, der noch bis Sonntag auf dem Schützenplatz in Betzdorf gastiert. Das Clownpaar „Red and Blue“ trägt nicht nur die Umbaupausen, sondern gefühlt die Hälfte des Programms. Das russisch-ukrainische Artistenpaar Gennadi und Ekatarina ist auch im wirklichen Leben ein Ehepaar.