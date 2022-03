Die Schüler im AK-Land haben Fragen, Sorgen und Ängste zum Krieg in der Ukraine. In vielen Fächern stand oder steht das Thema auf dem Unterrichtsplan, außerhalb der Klassen gibt es Aktionen als Demonstration für den Frieden und die Solidarität mit dem von Putin angegriffenen Land – bei den Grundschulen im Kreis ist das genauso wie an den Realschulen oder Gymnasien.