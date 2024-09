Plus Westerwald

Ukraine-Krieg und Inflation sind mögliche Auslöser: Second-Hand-Läden werden mehr gebraucht

i Christa Abts (links) zusammen mit dem Ehrenamtler-Team des Caritas-Ladens Altenkirchen, der sich an der Wilhelmstraße 11-13 befindet. Foto: Annika Stock

Die Inflation sorgt bei vielen für weniger Geld im Portemonnaie. Einige Menschen nutzen verstärkt das Angebot von Second-Hand-Läden oder Angeboten wie dem des Caritas-Ladens am Kleinen Markt in Montabaur oder in der Wilhelmstraße in Altenkirchen. Die Verantwortlichen registrieren hier seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs vor zwei Jahren mehr Menschen, die das Angebot wahrnehmen.