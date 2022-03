Bis Donnerstagmittag hat der Landkreis rund 700 aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine geflüchtete Menschen aufgenommen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung hervor. Viele von ihnen haben demnach eine erste Unterkunft bei Angehörigen oder Freunden in der Region gefunden, ein großer Teil ist in durch die Bevölkerung bereitgestellten und durch die Verbandsgemeinden angemieteten Wohnungen untergebracht.