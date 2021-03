Uhren werden eine Stunde vorgestellt: Am Wochenende kommt die Sommerzeit

Es ist wieder mal so weit: Ab Sonntag gilt die Sommerzeit. Wie war das doch nun: die Uhr eine Stunde vor oder zurückdrehen? Dabei hilft eine einfache Eselsbrücke: Die Zeitumstellung funktioniert wie das Wetter – im Frühjahr plus, im Winter minus. Oder auch so: Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor das Haus, im Herbst stellt man sie zurück. Die Nacht von Samstag auf Sonntag ist also eine Stunde kürzer. Für mich ist das Jahr für Jahr eine gute Nachricht. Nicht dass ich besonders wenig Schlaf brauche – eher im Gegenteil.