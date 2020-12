Altenkirchen

Die Corona-Pandemie hält das Land weiterhin im Griff, darunter leidet nicht zuletzt das kulturelle Leben. Trotz der Lockerungen ist ein Kultursommer mit Großveranstaltungen in der aus der Vor-Corona-Zeit gewohnten Manier derzeit undenkbar. In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld laufen deshalb derzeit die Planungen für ein rund vierwöchiges Autokino- und Kulturprogramm auf dem Festplatz Weyerdamm in Altenkirchen auf Hochtouren. „Wäller Autokino“ haben Michael Müller, Inhaber von Getränke Müller in Oberwambach, und Uli Hüsch, Geschäftsführer der beiden Kinos Cinexx in Hachenburg und Wied-Sala in Neitersen, sowie die Verbandsgemeinde das überregionale Angebot getauft, dass sie gemeinsam aus der Taufe heben.