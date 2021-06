Eine unerfreuliche Überraschung haben Hunderte Pendler am Montagmorgen auf der B 256 zwischen Altenkirchen und Hamm erlebt. Der Abschnitt zwischen dem Mammelzer Ortsteil Reuffelbach, wo Autohaus und TÜV-Prüfstelle beheimatet sind, und der Einmündung der L 290 in Eichelhardt, ist voll gesperrt worden. Grund sind Sanierungsarbeiten, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez auch unserer Zeitung erst gegen Montagmittag per Presseerklärung mitteilte.