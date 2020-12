Kreis Altenkirchen

Der Vogel des Jahres 2020 ist die Turteltaube. Nur wenigen wird dieser etwa amselgroße Vogel bekannt sein. Ein Grund dafür dürfte sein, dass diese hübsche Taubenart in den letzten Jahren sehr selten geworden ist. Zwar brütet sie noch regelmäßig in Rheinland-Pfalz, doch meist nur noch in den klimatisch begünstigten Gebieten wie in der Pfalz und am Rhein. Bei uns im Westerwald kann man die kleine Taube meist nur noch zur Zeit des Vogelzuges im Frühjahr und im Herbst beobachten.