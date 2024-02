Plus Flammersfeld Überfallen, ausgeraubt, verletzt: Pflegerin nach Versorgung von Patienten in Flammersfeld attackiert Für die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes wurde der Einsatz in Flammersfeld am Freitagabend zum Albtraum. Denn als sie von hilfsbedürftigen Menschen zurück zu ihrem Auto kam, wurde sie überfallen, ausgeraubt und verletzt. Bei dem Pflegedienst aus dem Kreis Altenkirchen löst der Vorfall Unverständnis aus, wie die Geschäftsführung im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt.

Die Tat ereignete sich am Freitag gegen 18.50 Uhr. In einer Pressemitteilung, die am Montag gegen 16 Uhr versendet wurde, gibt die Polizei öffentlich Informationen preis. Nach bisherigen Erkenntnissen habe die Mitarbeiterin des häuslichen Pflegedienstes ihr Firmenfahrzeug gegen 18.35 Uhr in einem Hof in der Siebengebirgsstraße abgestellt, um anschließend dort ...