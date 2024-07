Plus Daaden

Überfall auf Tankstelle in Daaden: Mehr als drei Jahre Haft

i Das Urteil gegen den Angeklagten, der im Februar 2024 die Tankstelle in Daaden überfallen hat, ist nun gefällt. Das Landgericht in Koblenz verurteilte ihn zu drei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe. Foto: Thomas Leurs

Das Urteil über Andreas K. (Name geändert) ist gesprochen. Der 21-Jährige musste sich wegen eines Überfalls auf die Tankstelle in Daaden im Februar dieses Jahres vor dem Landgericht in Koblenz verantworten. Er erhält eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten – wobei das noch ein mildes Urteil ist.