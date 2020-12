Freusburg

Hülya Ergin (44) aus Freusburg stockt die Stimme, als sie vom Unfalltod ihrer geliebten Katze Poyraz (türkisch für „Nordwind“) erzählt. Der kleine Kater ist in Höhe der Freusburger Bahnunterführung an der Bundesstraße 62 überfahren worden. Er wurde gerade eineinhalb Jahre alt, sagt sie. „Anschließend wurde Poyraz wie ein nutzloses Wesen einfach in den Kanal geworfen. Ohne ein bisschen menschliches Mitgefühl.“ Mit einer Gedenktafel mahnt sie nun für langsameres Fahren.