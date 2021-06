„Den Blick in die Sterne wagen!“ Unter diesem Motto haben sich vier Lehrer an der IGS Geschwister Scholl in Betzdorf zusammengetan, um Großes zu erreichen: Die Reaktivierung der alten Sternwarte oben auf dem Dach des alten Gebäudeteils ihrer Schule. In der Kuppel, die längst in die Jahre gekommen ist, stand in früherer Zeit ein Teleskop. Doch schon seit 2015 ist hier nicht mehr in den Nachthimmel gespäht worden. Das soll bald wieder anders werden.