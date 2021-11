Kreis Altenkirchen

Über 7.000 Infektionen: Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Altenkirchen steigt auf 289,7

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 sind im Kreis Altenkirchen mehr als 7000 Menschen an Covid-19 erkrankt. Diese Zahl meldet das Landesuntersuchungsamt (LUA). Durch 74 registrierte Neuinfektionen am Donnerstag steigt die Zahl der Corona-Fälle an Sieg und Wied auf insgesamt 7008. Aktuell sind laut der Koblenzer Behörde 778 Personen mit dem Virus infiziert, 107 Frauen und Männer aus dem Kreis sind bislang an oder mit Covid-19 gestorben.