Hennef-Uckerath

Uckerath: Mann mit „Grinsemaske“ überfällt Postfiliale

Ein mit einer „Grinsemaske“ getarnter Mann hat am Mittwochmittag gegen 12.10 Uhr die Postfiliale „Am Markt“ in Uckerath überfallen. Der Unbekannte bedrohte laut Polizei den Mitarbeiter mit einer schwarzen Pistole und zwang ihn, Geld aus der Kasse auszuhändigen. Mit seiner Beute von wenigen Hundert Euro floh er zu Fuß über den angrenzenden Aldi-Parkplatz in Richtung eines Wohngebietes. Der Angestellte blieb unverletzt.