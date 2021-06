Tevfik Caliskan lässt keinen Zweifel daran, was er heute Abend vorhat: „Ich muss Fußball gucken!“, sagt der Inhaber des Döner-Stübchens am Busbahnhof in Betzdorf. Denn zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft treffen sein Heimatland, die Türkei, und Italien aufeinander.