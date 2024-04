Plus Birken-Honigsessen

Trumler-Station in Birken-Honigsessen: Tierforscher werben für Patenschaft

Von Elmar Hering

i Vor etwa drei Monaten gab es Nachwuchs bei den Hochland-Dingos der Trumler-Station in Birken-Honigsessen. Foto: Dirk Roos

Die Trumler-Station im Birken-Honigsessener Gemarkungsteil Wolfswinkel ist die einzige Forschungsstation ihrer Art in Deutschland. Vor allem am Beispiel der mehr als 25 Hochland-Dingos wird dort tierisches Verhalten studiert. Wer den Tieren ganz nah sein möchte und obendrein den Trägerverein, die Gesellschaft für Haustierforschung (GfH), unterstützen will, der kann jetzt eine Patenschaft übernehmen. Auch ehrenamtliche Helfer werden gesucht.