Plus Kreis Altenkirchen Trotz zweier Tötungsdelikte: Der Kreis Altenkirchen ist 2023 ein bisschen sicherer geworden Von Markus Kratzer i Abgeführt in Handschellen: Im Westerwaldkreis hat sich ein solches Szenario im abgelaufenen Jahr etwas seltener abgespielt als 2022. Denn die Zahl der Straftaten ging ganz leicht zurück. Symbol Foto: dpa/Johannes Neudecker Die gute Nachricht vorneweg: Im AK-Land haben sich 2023 weniger Straftaten ereignet als noch ein Jahr zuvor. Das geht aus der Kriminalstatistik der Polizeidirektion (PD) Neuwied hervor. Die Behörde, zuständig für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied, registrierte an Sieg und Wied 6452 Delikte, 83 weniger als noch 2022. Lesezeit: 3 Minuten

Mit diesem Rückgang um 1,3 Prozent nimmt der Kreis eher eine Ausnahmestellung ein. Denn sowohl im Kreis Neuwied mit 9681 Straftaten (plus 1,3 Prozent), im gesamten Direktionsbereich mit 16.133 Straftaten (plus 0,3 Prozent) als auch im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz mit 71.346 Straftaten (plus 4,5 Prozent) zeigt der Trend nach ...