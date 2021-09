Schon wieder hat es vermutlich einen Wolfsriss in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gegeben. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde eines von vier Schafen von Reinhard Kramer in Mehren gerissen. Und diesmal war es eine Weide, die vorschriftsmäßig und nach Empfehlungen des Landes gesichert war.