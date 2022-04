Es sind Bilder von Menschen, die in Krankenhausfluren erschöpft auf dem Boden sitzen, die in den letzten Monaten immer wieder in den Medien zu sehen waren. Die Corona-Pandemie macht einmal mehr deutlich, wie anstrengend ein Beruf in der Pflege sein kann. Und trotzdem gibt es junge Menschen, die Alten und Kranken helfen möchten. Die RZ fragte angehende Pflegefachkräfte an der Berufsbildenden Schule in Wissen, warum sie trotz aller Herausforderungen ihre Zukunft in einem Pflegeberuf sehen.