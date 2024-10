Plus Betzdorf Trotz Regens und grauen Himmels: Barbarafest in Betzdorf lockt viele Besucher an Von Thomas Leurs i Trotz Regens lockt Barbarafest viele Besucher an Foto: Thomas Leurs Das Wetter hätte besser sein können. Doch auch trotz gelegentlichen Regens war das 39. Barbarafest in Betzdorf in jeder Hinsicht eine erfolgreiche Veranstaltung, wie Mario Schneider, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft, unserer Zeitung sagt. Sowohl die neuen Bands als auch die zweite Auflage der Handwerker- und Dienstleistermeile wurden sehr gut angenommen. Lesezeit: 3 Minuten

„Das Barbarafest war durchweg gut und positiv“, sagt Mario Schneider. Vom Rathaus in der Bahnhofstraße, am Elefantenklo vorbei in die Decizer Straße und Richtung Bahnhof zogen sich die Stände, an denen sich die Besucher Jacken, Mützen oder Schmuck kaufen konnten. Dazwischen boten Essensstände die aus dem Siebenbürgen stammenden Baumstriezel oder ...