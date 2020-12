Wissen

Das Foyer der Berufsschule Wissen ist geschmückt, in Vitrinen erinnern kleinere Kunstgegenstände an das kreative Wirken der Schüler. Silberne Ballons schweben in der Luft und kündigen in fünf Lettern (Abi 20) an, um was es eigentlich geht. Im Flur werden derweil professionelle Einzelfotos gemacht, und als diese Erinnerungen schließlich sozusagen digital eingetütet sind, geht es richtig los, denn die 26 Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums nehmen den Lohn für ihre Mühen in Empfang: das ersehnte Zeugnis.