Kaum hatten am letzten Schultag vor den Sommerferien alle Schüler der IGS Horhausen ihre Klassenräume verlassen, da rückten auch schon die ersten Handwerker an. Die Räume der Unterstufe sollen nämlich einen neuen Fußboden bekommen. Und auch sonst ist von Stille oder gar Leere im Schulgebäude keine Rede. Während auf dem einstigen Schulhof Bagger und Lkw viel Erde hin- und herbewegen, um Platz für den dringend ersehnten Erweiterungsbau zu machen, tut sich auch im Inneren der IGS so einiges.