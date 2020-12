Niederfischbach

Am Freitag erreichte den Tierpark Niederfischbach aus der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei die Mitteilung, dass Tierparks und Botanische Gärten ab Montag für ihre Besucher wieder öffnen können. Zu den gültigen Rahmenbedingungen dieser Erlaubnis werde aber eine strenge Einlasskontrolle vorgeschrieben, so Peter Merzhäuser vom Föschber Tierpark. Was das im Detail bedeute, sei nicht genau definiert. Fakt sei aber, dass die Spielplätze zu schließen hätten – und dass die Gastronomie weiterhin keine Speisen und Getränke verkaufen dürfe.