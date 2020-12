Oberlahr

Von Hundert auf Null musste die Chefin des Hotels Westerwald-Treff in Oberlahr, Tanja Ehlscheid-Schelzke, Mitte März den Betrieb runterfahren. „Nicht nur im Tagungsbereich waren wir ausgebucht, auch hatten sich viele Urlaubsgäste für die Osterfeiertage angekündigt.“ Doch statt Erholung suchenden Menschen machte sich gespenstische Stille im Haus breit. „Es fehlt an Umsätzen, die wir nicht wieder reinbekommen“, sagt Tanja Ehlscheid-Schelzke. Und dies in Zeiten, in denen sie gerade erst mit einem rund zwei Millionen Euro teurem Bauvorhaben an den Start gegangen ist.