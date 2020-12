Herdorf

Maximilian Geisinger hat die Ratsche aus dem Haus geholt. Schnell noch die Messdienerjacke angezogen, und los geht es. Vor der Haustüre wird die Nachbarschaft auf die Osterfeiertage eingestimmt, auch Oma Monika Schmidt hört ihrem Enkel zu. Die 67-Jährige ist froh, dass die katholische Messdienerschaft Heller-Daadetal auch in Zeiten von Corona am Kleppern in der Karwoche festgehalten hat. „Das finde ich sehr gut. Es ist Tradition, und es fehlt ja auch schon so vieles in der Karwoche“, sagt die Seniorin.