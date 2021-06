Die Bestattungskultur hat sich, nicht nur durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen, in den zurückliegenden Jahren sehr verändert. Zeichen dafür finden sich unter anderem auch auf dem Friedhof in Daaden, wo Stadtbürgermeister Walter Strunk vorige Woche Gabriele Henrich als erste freie Trauerrednerin in der Region begrüßte.